Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Diersburg - Zeugenhinweise verhindern Schlimmerers

Hohberg, Diersburg (ots)

Dem Hinweis zweier Zeugen ist es zu verdanken, dass sich ein in der Nacht auf Donnerstag, nach derzeitigem Sachstand mutwillig entfachtes Feuer, in der Talstraße nicht weiter ausbreitete. Dort wurde gegen 0:40 Uhr an der Fassade eines Vereinsheims aufgestapeltes Brennholz in Brand gesetzt. Die Flammen griffen bereits auf das Clubheim über, konnten aber durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Wehrleute abgelöscht werden. Obwohl hiermit Schlimmeres verhindert werden konnte, ist nun ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu beklagen. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

