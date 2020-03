Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Berauscht und ohne Helm gefahren

Vreden (ots)

Unter den Einfluss von Drogen stand am Mittwochnachmittag ein Motorrollerfahrer in Vreden. Den Polizeibeamten fiel der junge Mann an der Winterswijker Straße auf, da er ohne Helm fuhr. Ein Drogentest schlug positiv auf den Cannabiswirkstoff THC an. Die Beamten fanden zudem eine geringe Menge Mariuhana beim Fahrer. Ein Arzt entnahm dem Mann im Vredener Krankenhaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Der Rollerfahrer muss sich nun mit den Konsequenzen einer Strafanzeige auseinandersetzen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

