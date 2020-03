Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall auf Fahrradstraße

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 73-jährige Radfahrerin am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Gronau erlitten. Sie befuhr gegen 07.15 Uhr die Fahrradstraße der Laubstiege aus dem Friedensweg kommend in Richtung Eper Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die Gronauerin die geschlossene Bahnschranke. Es kam zum Aufprall. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

