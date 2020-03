Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Eine leicht verletze Fahrradfahrerin

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn erlitten. Die 82-jährige Stadtlohnerin befuhr gegen 09.35 Uhr die Eschstraße in Richtung Hook und wollte von ihrem Zweirad absteigen. Ein dahinterfahrender 83-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Stadtlohn, überholte die Fahrradfahrerin und touchierte sie mit seinem Wagen.

