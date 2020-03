Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Werkzeug gestohlen

Bocholt (ots)

Werkzeug und Autoreifen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt-Barlo entwendet. Die Gegenstände lagerten in einer unverschlossenen Scheune auf einem Grundstück an der Barloer Ringstraße. Der Täter entwendete im Einzelnen zwei Freischneider, zwei Motorsägen, eine Heckenschere und einen Laubbläser der Marke Stihl sowie vier Autoreifen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell