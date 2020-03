Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Korrektur zu: Technik aus Zugmaschinen entwendet

Raesfeld (ots)

In der genannten Meldung vom heutigen Tage ist es zu einem Fehler gekommen. Die beschriebene Tat ereignete sich auf einem Betriebsgelände an der Straße "Alter Postweg" in Raesfeld-Erle, nicht, wie irrtümlich berichtet, an der Straße Schwietering in Raesfeld. Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4543571

