Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Supermarkt

Bocholt (ots)

Tabakwaren erbeuteten in der Nacht zum Mittwoch noch unbekannte Einbrecher. Der oder die Täter hatten dazu die Eingangstür eines Supermarktes am Robert-Koch-Ring aufgehebelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell