Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher schlagen Scheibe ein

Ahaus (ots)

Mit Gewalt sind unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in ein Handygeschäft am Markt in Ahaus eingedrungen. Um hineinzukommen, hatten die Einbrecher eine Glasscheibe an der Front des Geschäfts eingeschlagen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme lagen noch keine Erkenntnis über eine mögliche Beute vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

