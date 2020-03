Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Brand an der Reeser Straße - Abschlussmeldung

Isselburg (ots)

Am 10.03.2020 gegen 19:20 Uhr kann es aus noch unbekannten Gründen zu einem Feuer in einer Lagerhalle an der Reeser Straße. Durch den Brand entstand an der Halle sowie an den dort abgestellten landwirtschaftlichen Maschinen erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

