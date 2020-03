Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Technik aus Zugmaschinen entwendet

Raesfeld (ots)

Aus vier landwirtschaftlichen Zugmaschinen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Raesfeld technische Geräte zur Steuerung ausgebaut und entwendet. Um an ihre Beute zu kommen, drangen die Täter in eine Lagerhalle auf einem Betriebsgelände an der Straße Schwietering ein. Im Einzelnen entwendeten sie drei Laptops, vier spezielle Navigationsgeräte und eine Rückfahrkamera aus den Fahrzeugen des Herstellers New Holland. Der Gesamtwert der Beute liegt bei circa 60.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

