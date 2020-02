Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Volkmarsen: Betroffeneninformationszentrum im Rathaus und Callcenter auch heute erreichbar

Kassel (ots)

Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Nach den Ereignissen in Volkmarsen am Rosenmontag hat die Polizei auch heute, am Mittwoch, noch ein Informationszentrum für Betroffene im Rathaus (Steinweg 29) eingerichtet.

Ab dem morgigen Donnerstag wird eine Anlauf- und Betreuungsstelle für Opfer und Zeugen bei der Polizeistation in Bad Arolsen, Uplandstraße 4, 34454 Bad Arolsen eingerichtet, die ab morgen zudem telefonisch unter 05691 - 97990 erreichbar sein wird. Opferschutzberater der Polizei werden dort als Ansprechpartner bereitstehen.

Erreichbarkeit für Fragen und Hinweise

Weiterhin hat die Polizei derzeit für Fragen und Hinweise aus der Bevölkerung ein Callcenter unter der Rufnummer 0800/1103333 eingerichtet. Darüber hinaus werden sachdienliche Hinweise sowie Foto- und Filmaufnahmen zu dem Vorfall über https://polizei-hinweise.de/volkmarsen oder jede Polizeidienststelle entgegengenommen.

