Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Bäckerei ein: Zeugen in Wehlheiden gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum gestrigen Dienstag in eine Bäckerei im Kasseler Stadtteil Wehlheiden ein. Sie öffneten brachial die Eingangstür des Geschäfts und stahlen Bargeld sowie ein Tablet. Anschließend ergriffen die Einbrecher die Flucht in unbekannte Richtung. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch am Wehlheider Platz in der Zeit zwischen Montagabend, 19:00 Uhr, und dem gestrigen Morgen, 07:30 Uhr, ereignet. Eine Mitarbeiterin rief die Polizei, nachdem sie die Einbruchsspuren an der Tür festgestellt hatte. Von den unbekannten Tätern und ihrer Beute fehlte bereits jede Spur.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtigen Beobachtungen am Wehlheider Platz gemacht haben oder den Beamten des K 21/22 Hinweise auf die Einbrecher geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

