Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heckscheibe demoliert

Klingenmünster (ots)

An einem in der Weinstraße geparkten weißen Pkw Toyota Yaris, wurde von bislang unbekannten Täter, über die Weihnachtsfeiertage, die Heckscheibe demoliert. Zeugen werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

