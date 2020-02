Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mauer durch Graffiti beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven-Baal (ots)

Eine Zeugin meldete sich am 10. Februar (Sonntag), gegen 10 Uhr, bei der Polizei. Sie hatte zwei Personen bemerkt, die sich im Bereich der Brücke über die Bahnstrecke Erkelenz-Baal zwischen Helenenhof und Ophovener Hof aufhielten. Die Zeugin schilderte, dass eine der Personen dort eine Mauer mit Graffiti beschädigte, während die andere das Geschehen beobachtete. Als die Beiden bemerkten, dass sie entdeckt wurden, flüchteten sie auf Fahrrädern in Richtung Wald. Auf einem Stromkasten nahe des Tatortes wurde ein weiteres Graffiti festgestellt. Ob dieses möglicherweise von den gleichen Tätern stammt, wird derzeit ermittelt. Laut Beschreibung handelte es sich bei den Tätern um zwei männliche Jugendliche. Beide trugen zum Tatzeitpunkt schwarze Oberteile mit Kapuze. Zeugen, die in diesem Zusammenhang weitere Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Jugendlichen geben können, bittet die Polizei, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell