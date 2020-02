Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen mit gestohlenem Zweirad erwischt

Erkelenz-Borschemich-Neu (ots)

Am Samstag, 8. Februar, bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg gegen 2 Uhr auf der St.-Martinus-Straße zwei Personen mit einem Kleinkraftrad. Der Fahrer des Zweirades trug keinen Helm. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug am Bahnhof in Herrath. Dabei wurde festgestellt, dass das Kleinkraftrad ohne Zündschlüssel gefahren wurde, die vordere Abdeckung fehlte und offensichtlich am Zündschloss manipuliert worden war. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug zuvor durch den Halter verschlossen am Bahnhof in Erkelenz abgestellt worden war. Es wurde daraufhin sichergestellt. Die Beamen brachten die beiden jungen Männer zur Polizeiwache und fertigten Anzeigen gegen sie. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell