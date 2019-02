Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Pkw nach Unfallflucht gesucht - Streifenwagen beteiligt

Hamm-Heessen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, 25. Februar, auf der Heessener Straße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Pkw. Gegen 21.45 Uhr fuhren zwei Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn über die Hesseener Straße stadtauswärts. Kurz hinter der Einmündung zur Straße An der Mattenbecke fuhr der Fahrer eines schwarzen Autos rechts ran, um die Streifenwagen passieren zu lassen. Nachdem der erste Streifenwagen vorbei gefahren war, fuhr das schwarze Auto jedoch wieder auf die Straße, sodass der Fahrer des zweiten Streifenwagens nach links ausweichen musste. Der 25-jährige Polizeibeamte am Steuer des Streifenwagens musste um eine Verkehrsinsel und in den Gegenverkehr fahren. Dabei touchierte er einen entgegenkommenden Lkw. Der schwarze Pkw setzte seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

