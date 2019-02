Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Werries (ots)

Ein 50-jähriger Rollerfahrer wurde am Montag, 25.02.2019, um 15.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Uentroper Weg in Höhe der Oil-Tankstelle verletzt. Ein 19-jähriger Pkw-Führer befuhr mit seinem VW Polo den Alten Uentroper Weg stadtauswärts und beabsichtigte nach links auf das Tankstellengelände abzubiegen. Der ihm entgegenkommende Roller versuchte auszuweichen und stürzte. Der 50-jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. (ab)

