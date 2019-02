Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pokerpartie beendet - jetzt drohen Strafverfahren

Hamm-Mitte (ots)

Die Hammer Polizei hat am Freitagabend, 22. Februar, gegen acht Männer Strafverfahren wegen illegalem Glücksspiel eingeleitet. Gegen 22.30 Uhr suchten mehrere Polizisten mit einem Durchsuchungsbeschluss eine Gaststätte im Hammer Westen auf. In einem Zimmer fand ein illegales Glückspiel statt, an dem sich sieben Männer beteiligten. Die Polizisten beendeten die Pokerpartie und stellten einen vierstelligen Geldbetrag sicher. Neben den Spielern wird sich jetzt auch der Gaststättenbetreiber als Veranstalter verantworten müssen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell