Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde eine 41-jährige Opel-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 25. Februar, auf der Einmündung Otto-Brenner-Straße/Banningstraße. Die Hammerin war gegen 9.05 Uhr mit ihrem Crossland auf der Otto-Brenner-Straße stadteinwärts unterwegs und stieß im Einmündungsbereich mit dem Opel Meriva eines 78-jährigen Hammers zusammen. Der befand sich auf der Banningstraße und wollte gerade in die Otto-Brenner-Straße einbiegen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell