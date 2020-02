Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aufbruch eines Baucontainers

Selfkant (ots)

Zwischen dem 7. Februar (Freitag) und dem 10. Februar (Montag) drangen Unbekannte in einen Baucontainer ein, der auf einer Baustelle an der Selfkantstraße in der Ortschaft Heilder stand. Aus dem Inneren stahlen sie Bargeld. Auch in der Ortschaft Höngen wurden zwei Baucontainer aufgebrochen. Ob die Täter daraus etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Dieser Container stand auf einer Baustelle an der Straße Op de Berg.

