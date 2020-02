Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen

Erkelenz-Houverath (ots)

Aus einer Lagerhalle an der Straße In der Vore haben unbekannte Täter Werkzeug entwendet. Sie erbeuteten eine Fettpresse, eine Flex, einen Luftschrauber sowie ein Ladekabel. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag, 9. Februar, 10 Uhr, und Montag, 10. Februar, 14.30 Uhr.

