Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Fitnessstudio

Stadtlohn (ots)

Gewaltsam die Tür eines Fitnessstudios aufgehebelt und sich so Zugang zum Gebäude verschafft haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Stadtlohn. Im Studio am Südlohner Weg durchsuchten die Einbrecher den Eingangsbereich und beschädigten elektronische Geräte. Sie erbeuteten eine Geldkassette samt Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

