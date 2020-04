Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Arbeitsunfall

Hausach (ots)

Ein 51 Jahre alter Arbeiter musste nach einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in der Inselstraße mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Nach bisherigen Feststellungen war der Mann gegen 16:20 Uhr bei Verladearbeiten auf der Ladefläche eines Ford Transit ausgerutscht und mit dem Rücken gegen einen am Fahrzeug angebrachten Anhänger gefallen. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell