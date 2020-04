Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, L 98 - Jugendlicher Motorradfahrer prallt in Fahrzeugheck

Schutterwald (ots)

Zwei Verletzte und rund 19.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend auf der L 98 in Höhe der Abfahrt zu einem Kieswerk. Nach bisherigen Erkenntnissen musste eine 23 Jahre alte Audi-Lenkerin kurz vor 19:30 Uhr wegen eines querenden Tieres eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein nachfolgender 17 Jahre alter Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und prallte nahezu ungebremst in das Heck des Autos. Der Jugendliche musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Auch die Audi-Fahrerin trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

