Nachtragsmeldung zur Ursprungsmeldung Auftrag Nr. 3767369: Die Tatzeit war am Mittwoch (21.08) gegen 12.20 Uhr

Ursprungsmeldung: In Zusammenhang mit einer sexuellen Belästigung sucht die Polizei in Lüdinghausen nach einem ca. 25-jährigen Mann mit dunklen Dreadlocks. Drei Mädchen hielten sich im Außenbereich des Klutenseebades auf, als sie am Fahrradständer der Skateranlage von dem Mann angesprochen und nach dem Weg zum Maggiwerk gefragt wurden. Hierbei legte der Mann den Arm und die Schultern eines der Mädchen und streichelte es oberflächlich an der Brust und dem Bauch. Bei einem Dankeschön an ein zweites Mädchen umarmte er auch dieses und berührte auch sie hierbei an der Brust. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können. Täterbeschreibung: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175-180cm groß, schwarze Haare zu Dreadlocks frisiert, dunkle Hautfarbe. Der Mann sprach gebrochen deutsch. Er trug eine braune Lederjacke und führte ein älteres Fahrrad mit. Hinweise an die Polizei Lüdinghausen, Tel. 02591/7930.

