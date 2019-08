Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ondrup

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch gegen 15.35 Uhr bog ein 83-jähriger Lüdinghauser von einer Grundstücksausfahrt nach links auf die B474 ab. Hierbei übersah er einen 58-jährigen Mann aus Waltrop, der mit sienem Motorrad die B474 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die B474 in beide Richtungen bis kurz vor 17 Uhr gesperrt.

