Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Klinkenberg/ Mülltonnenbrand

Coesfeld (ots)

Am Klinkenberg in Coesfeld hat am Donnerstag (22.08.) um 02.45 Uhr eine Papiertonne gebrannt. Eine sofortige Fahndung mit starken Kräften brachte keinen unmittelbaren Hinweis auf den Verbleib des Täters. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

