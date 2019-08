Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg des grenzüberschreitenden Polizeiteams; Niederländer mit 3640 Gramm Marihuana und 6880 Gramm Haschisch im Wert von 95.500 Euro auf der A 3 bei Rees festgenommen

Bereits am Dienstagnachmittag, 23. Juli 2019 um 17:35 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam (Bundespolizei und niederländisch königliche Marechaussee) auf der BAB A 3 bei Rees am Rastplatz Millingen einen 38-Jährigen Niederländer in einem Renault Twingo mit niederländischer Zulassung. Der sichtlich nervöse Mann übergab den Beamten mit zittrigen Händen seinen niederländischen Führerschein und gab an, dass er auf der Fahrt nach Essen sei um ein Auto zu kaufen. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Beamten Unregelmäßigkeiten unter dem Beifahrersitz im Fußraum. Beim Anheben des Teppichs sichteten die Beamten eine nachträgliche eingebaute Platte. Darunter befand sich ein professionelles Versteck in dem mehrere Pakete mit insgesamt 3640 Marihuana und 6880 Gramm Haschisch lagen. Der Reisende wurde daraufhin festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zollfahndungsamt Essen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 95.500 Euro. Der Niederländer befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

