Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Drogeriemarkt in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Mittwoch, den 01. April 2020, 05:45 Uhr, bis Donnerstag, 02. April 2020, 08:20 Uhr, in einen Drogeriemarkt einzubrechen. Die Täter hebelten die Stahltür zur Lagerhalle des Drogeriemarktes in der Weserstraße in Brake auf, gelangten jedoch nicht in die Innenräume der Lagerhalle. An der Stahltür entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-115 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen (386367).

