Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Festnahme wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

Nach Hinweisen von Zeugen kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst am Mittwoch, 01. April 2020, gegen 16:40 Uhr, zwei Personen, die sich auf dem Gelände der Oberschule Süd in der Königsberger Straße in Delmenhorst aufhielten.

Da die eingesetzten Beamten starken Geruch von Marihuana wahrnehmen konnten, wurden beide Männer nach Betäubungsmitteln durchsucht. Bei einem der beiden Männer, einem 25-jährigen Bremer, wurde knapp 1 Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Der andere Mann, ein 26-Jähriger ohne festen Wohnsitz, führte insgesamt 40 Gramm Marihuana bei sich. Zudem wurde an seinem Körper verstecktes Bargeld gefunden. Da hier der Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln begründet werden konnte, wurde der Mann vorläufig festgenommen und die Staatsanwaltschaft Oldenburg kontaktiert.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte Haftbefehl.

