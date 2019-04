Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Autofahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Dienstag, gegen 09.50 Uhr, kam es auf der Venloer Straße in Willich-Neersen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 78-jährige Willicherin tödlich verletzt wurde. Zur Unfallzeit fuhr ein 59-jähriger Viersener mit seinem Lkw auf der Venloer Straße aus Viersen kommend in Richtung Neersen. Er geriet mit seinem Fahrzeug in den rechten Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der 59-Jährige lenkte gegen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem Pkw der 78-Jährigen zusammen. Ein hinter der Willicherin fahrendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dessen Fahrer, ein 54-jähriger Willicher, blieb unverletzt. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dessen Beifahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge gesperrt. /wg (453

