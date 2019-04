Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Polizei bittet um Mithilfe nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Am Montag zeigte ein 41-jähriger St.- Töniser an, dass er am Samstag um 18:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher habe sich vom Unfallort entfernt. Der Mann schilderte, dass er mit seinem Motorrad aus einer Stichstraße Unterschelthof kommend nach rechts auf die K 22 abgebogen war. Dort kam ihm ein schwarzer Pkw entgegen, der seinerseits von einem silberfarbenen Auto überholt wurde. Der Motorradfahrer musste in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision mit dem silberfarbenen Pkw zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver verlor der Kradfahrer die Kontrolle, rutschte über den Radweg und stürzte im angrenzenden Feld. Hierbei wurde er verletzt, konnte das Krankenhaus aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten mögliche Zeugen, besonders den Fahrer des schwarzen Pkw, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (450)

