Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Wekeln/ Nettetal-Kaldenkirchen: Unbekannte stehlen zwei BMW und einen Volvo

Willich-Wekeln/ Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.20 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Steyller Straße in Kaldenkirchen einen silberfarbenen BMW M2. Der Wagen hat einen auffälligen, schwarzen Streifen auf der Motorhaube und hat das Kennzeichen TÜ-VS 8868. In der Nacht zu Montag stahlen Unbekannte auf dem Honselaerweg in Willich-Wekeln einen schwarzen BMW X5. Dieser hat das Kennzeichen KK-FA 9 und abgetönte Heck- und hintere Seitenscheiben. Ebenfalls in Wekeln stahlen Unbekannte im gleichen Zeitraum auf dem Lendersweg einen weißen Volvo XC90 mit dem Kennzeichen VIE-BN 97. Dieser wurde zwischenzeitlich auf der Autobahn A2 bei Potsdam aufgefunden. In den ersten beiden Fällen bittet die Kripo um Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge. In allen drei Fällen nimmt die Polizei Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /wg (451)

