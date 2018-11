POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Wesel (ots) - Am Freitag, 09.11.2018, gegen 12:20 Uhr kam es in Wesel auf der RWE-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Eine 55-jährige Frau aus Wesel befuhr mit ihrem Fahrrad den linken Gehweg der RWE-Straße in Fahrtrichtung Schermbecker Landstraße. Dabei wurde sie von einem 44-jährigen Mann aus Hünxe übersehen, der mit seinem Pkw die RWE-Straße aus Fahrtrichtung Schermbecker Landstraße befuhr und beabsichtigte, in die Zufahrt zu einem Wohneinrichtungsmarkt einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

