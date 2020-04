Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots)

Zu kleineren Verkehrsbehinderungen führte am Donnerstag, 02. April 2020, gegen 07:10 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr.

Eine 26-jährige Frau aus Oldenburg befuhr mit ihrem Renault die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Stuhr. Im Autobahndreieck Stuhr wechselte sie auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg und fuhr zunächst vom Beschleunigungs- auf den rechten Fahrtstreifen. Im Anschluss wollte sie auf den mittleren Fahrstreifen wechseln, um einen vorausfahrenden Lkw mit Anhänger eines 40-Jährigen aus Bad Zwischenahn zu überholen. Beim Wechsel fuhr sie mit ihrem Pkw auf das Heck des Anhängers auf und verlor anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte nach links über die Fahrbahn, prallte in die Mittelschutzplanke und kam zwischen Überholfahrstreifen und mittlerer Spur zum Stehen. Beide Fahrstreifen waren blockiert.

Durch die Zusammenstöße mit dem Anhänger und der Schutzplanke wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 40-jährige Fahrer des Lastzuges blieb unverletzt.

Am Pkw der Frau entstanden Schäden, die als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft und auf 2.000 Euro geschätzt wurden. Am Anhänger des Lkws blieben die Schäden gering.

Auf der Autobahn 1 staute sich der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen auf einer Länge von ungefähr einem Kilometer. Nach der Bergung des Pkws gegen 09:00 Uhr konnten alle Fahrstreifen der Autobahn 1 wieder freigegeben werden.

