POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 3.000 Euro ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Friedhofstraße. Eine 33-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Friedhofstraße in Richtung Krauchenweis, als sie nach eigenen Angaben auf Höhe einer langgezogenen Linkskurve einem Reh ausweichen musste. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Neufra

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung wird ein 43-jähriger Mann angezeigt, der am Dienstagmorgen gegen 11.00 Uhr einem 71-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Dem Streit vorausgegangen war ein Disput auf der B 32, als die zwei Männer hintereinander mit ihren Fahrzeugen von Gammertingen kommend unterwegs waren. Mit der gegenseitigen Fahrweise waren die Männer nicht einverstanden, zudem soll es zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein. Schließlich hielten die beiden ihre Fahrzeuge an und der 43-Jährige schlug den 71-Jährigen durch das geöffnete Seitenfenster ins Gesicht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Illmensee

Holz-Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Montag insgesamt fünf Ster Holz aus dem Gewann Egelbrunnen. Vermutlich wurde das Holz in einen Transporter mit Anhänger beladen. Personen, die am Montag Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen.

Inzigkofen

Schwerer Verkehrsunfall

Drei schwer verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr in der Römerstraße. Ein von der Ablacher Straße kommender 57-jähriger Transporter-Lenker fuhr in den Einmündungsbereich der Römerstraße ein und übersah hierbei eine von links kommende 54-jährige Autofahrerin, die in Richtung Meßkircher Straße unterwegs war. Bei der Kollision erfasste der Klein-Lkw mit seiner kompletten Fahrzeugfront die Beifahrerseite des Pkw. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto quer über die Fahrbahn geschoben und prallte schließlich mit der hinteren Fahrzeugseite gegen eine Hausecke. Durch den Unfall wurden der Transporter-Lenker, die Autofahrerin sowie deren 20-jähriger Beifahrer schwer verletzt und zur weiteren Behandlung nach notärztlicher Erstversorgung mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Unfallfahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von über 30.000 Euro, der Gebäudeschaden dürfte sich auf rund 20.000 Euro belaufen.

