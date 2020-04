Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Polizei Elsfleth sucht Hundehalter

Delmenhorst (ots)

Bereits am Dienstag, 17. März 2020, kam es zwischen 10:00 und 10:30 Uhr zu einem Vorfall zwischen zwei Hunden am Strand in Oberhammelwarden.

Dort wurde der Hund eines 76-jährigen Brakers von einem anderen Hund gebissen und verletzt. Beim verursachenden Hund soll es sich um eine Bulldogge mit einem Gewicht von 25 bis 30 Kilogramm gehandelt haben. Während der Auseinandersetzung ging ein Mann auf die Tiere zu, trennte diese und entfernte sich zusammen mit der Bulldogge vom Vorfallsort.

Der Mann wurde beschrieben als:

- ca. 35 - 45 Jahre alt - kräftige Statur - kurze Haare

Wer Hinweise zum Hundehalter geben kann, wird gebeten, sich unter 04404/2263 mit der Polizei in Elsfleth in Verbindung zu setzen (352019). Der Beschwerdeführer teilte mit, dass es ihm nicht um eine strafrechtliche Ahndung der Vorfälle gehen würde. Vielmehr möchte er den entstandenen Schaden reguliert wissen. Ihm sind durch die Behandlung seines Hundes Tierarztkosten in Höhe von 250 Euro entstanden.

