Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Essen auf Herd vergessen

Bad Dürkheim (ots)

Am 30.06.2020 gegen 22:25 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle eine Meldung über einen Brand in einer Wohnung am Eichenplatz in Bad Dürkheim ein. Zeugen konnten einen akustischen Brandmeldealarm wahrnehmen. Aus der betreffenden Wohnung drang Rauch aus dem Fenster. Auf Rufen und Klingeln reagierte niemand in der Wohnung. Zwei in der Nähe wohnende Feuerwehrmänner konnte sich Zugang zu der Wohnung verschaffen. Der 52-jährige Bewohner konnte mit leichter Rauchintoxikation durch das DRK ins Krankenhaus verbracht werden. Ermittlungen ergaben, dass der Rauch durch einen vermutlich auf dem Herd vergessenen Topf mit angekohltem Essen entstand. Es entstand kein Sachschaden. Die Wohnung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Dürkheim durchgelüftet.

