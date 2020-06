Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Verkehrsunfallflucht (16.06.2020)

Singen (ots)

Weitere Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die von einem bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen Kleinwagens am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr in der Spazzostraße begangen wurde. Dieser war, laut Angaben eines Zeugen, rückwärts in eine Einfahrt eingefahren und hatte hierbei einen am Straßenrand abgestellten Hyundai gestreift. Anschließend fuhr der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bahnhofstraße davon, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden in Höhe von über 2.500 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

