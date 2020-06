Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein) Aus Unachtsamkeit gegen Auto geprallt (16.06.2020)

Gailingen am Hochrhein, Lkrs. KN (ots)

Rund 4.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13.15 Uhr in der Rheinstraße entstanden. Ein 42-jähriger Fahrer eines VW war auf der Rheinstraße in Richtung Grenzübergang / Rheinbrücke unterwegs und musste an der Brücke aufgrund von Gegenverkehr verkehrsbedingt warten. Ein zur gleichen Zeit von der Rheinhalde kommender 33-jähriger Audi-Fahrer wollte nach rechts in die Rheinstraße in Richtung Rheinbrücke einbiegen. In der Annahme, dass der vorausfahrende VW-Fahrer ohne anzuhalten die Rheinbrücke passieren kann, bog er ab und kollidierte infolge Unachtsamkeit mit den VW des verkehrsbedingt wartenden 42-jährigen Mannes.

