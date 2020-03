Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorroller entwendet, Auto zerkratzt, Unfälle & Diebstahl aus Pkw

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Motorroller entwendet

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagvormittag, 11:25 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb einen in der Friedrich-Schofer-Straße abgestellten Motorroller der Marke Peugeot. Der Roller hat einen Wert von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise zum Verbleib des Rollers werden beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen Samstag, 12 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr einen in der Oppenländer Straße abgestellten BMW auf der kompletten linken Fahrzeugseite und verursachte hierdurch ca. 800 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Backnang: Rotlicht übersehen

Ein 59 Jahre alter Dacia-Fahrer hat am Samstagabend bei einem Unfall in der Stuttgarter Straße einen Sachschaden von circa 10.000 Euro verursacht. Er wollte gegen 18:30 Uhr auf die B14 einfahren und hatte hierbei das Rotlicht der Ampel übersehen. Hierbei stieß er mit einem Pkw, VW eines 31-Jährigen zusammen, der in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war, zusammen. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Backnang: Überhöhte Geschwindigkeit

Zu einem Unfall aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam es am Samstag gegen 15 Uhr bei Aspach. Ein 41-Jähriger Mann befuhr die L 1124 vom Fürstenhof kommend und geriet auf regennasser Fahrbahn in den Seitenstreifen. Daraufhin übersteuerte seinen VW Kombi und kam links von der Fahrbahn ab, wo er auf einem Acker zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde ein Gedenkstock beschädigt. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1000 Euro.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 34-jährige Ford Fahrerin befuhr am Samstagnachmittag die Schulstraße in Fellbach. Beim Einfahren auf die Hauptstraße missachtete sie um 15:28 Uhr die Vorfahrt eines 53 Jahre alten Mercedesfahrers, wodurch ein Sachschaden von circa 5.500 Euro entstand. .

Fellbach: Nicht aufgepasst

Nicht aufgepasst hat eine 35-jährige Daimler-Benz Fahrerin am Sonntag um 13:45 Uhr in der Rommelshauser Straße. Ein vor ihr fahrender 30 Jahre alter Audi A4 Fahrer bog nach rechts auf ein Tankstellengelände ein und verzögerte daher seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte sie zu spät und fuhr auf. An jedem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von je 2000 Euro.

Fellbach: Diebstahl aus Audi

Am Sonntag gegen 12 Uhr entdeckte der Halter eines Audi A4, dass an diesem die Fensterscheibe einschlagen und sein Geldbeutel aus der Mittelkonsole entwendet wurde. Der PKW war in der Eisenbahnstraße in der Tiefgarage der Volkshochschule geparkt. In dem gestohlenen Geldbeutel hatten sich mehrere hundert Euro Bargeld, Bankkarten und andere Dokumente befunden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711-57720.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell