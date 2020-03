Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 10.30 Uhr: Zwei Verkehrsunfälle und ein Einbruch

Aalen (ots)

Verkehrsunfallflucht

Schorndorf: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag, zwischen 07:35 Uhr und 08:10 Uhr, den Außenspiegel der Beifahrerseite an einen in der Talstraße geparkten weißen VW Polo. Der Fahrer verließ daraufhin die Unfallörtlichkeit. An dem Pkw entstand ein Schaden von ungefähr 150 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Winnenden: Am Samstagnacht, um 23:05 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Schwaikheim und Winnenden ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Peugeot 206, der in Richtung Winnenden fuhr, kam in einer Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Kurz nach dem Unfall wurde ein stark alkoholisierter 25-jähriger Mann unweit des Unfallortes einer Kontrolle unterzogen. 2,2 Promille waren das Ergebnis eines durchgeführten Atemalkoholtests. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier in Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegen.

Einbruch in Bäckerei

Waiblingen: Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 18:00 Uhr und 01:30 Uhr, in eine Bäckerei in der Gewerbestraße ein. Sie verschafften sich Zugang in das Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Türen, die Kasse sowie zwei Tresore aufgehebelt. Das Diebesgut beläuft sich auf ungefähr 700 Euro. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Hinweise auf die Täterschaft nimmt die Polizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.

