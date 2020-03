POL-AA: Pressemitteilung PP Aalen

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Hall

Stimpfach: E-Scooter Fahrer schwer verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer verletzte sich am Freitagabend gegen 20:00 Uhr schwer. Der 59-Jährige befand sich in der Hauptstraße und wollte mit seinem Scooter auf den Bürgersteig fahren. Aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung gelang ihm dies nicht und er kam zu Fall. Durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Am Scooter entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet um weitere Zeugen zum Unfallhergang. Hinweise werden unter Tel.: 07951/ 4800 entgegengenommen.

