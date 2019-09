Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: PKW-Brand

Arnsberg (ots)

Am Montag gegen 0:10 Uhr kam es zu einem PKW-Brand in der Haarstraße. Zeugen hörten einen Knall und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Ein weiterer Zeuge beobachtete zwei Personen, die nach dem Knall weg liefen und in ein Fahrzeug stiegen. Das Fahrzeug verließ die Örtlichkeit in Richtung Wetterhofstraße. Eine Person trug einen gelben Kapuzenpullover. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

