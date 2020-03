Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Senior zieht Waffe in Bank, E-Biks von LKW gestohlen, Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Radunfälle

Ein 59 Jahre alter Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von Goldbach am Donnerstag gegen 17:25 Uhr unterwegs. Beim Abbiegen in Fahrtrichtung Marienkäppel stürzte der Radfahrer vermutlich aufgrund von Rollsplit auf der Fahrbahn. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Wenig später, gegen 17:35 Uhr, war ein 64-Jähriger mit seinem Fahrrad Am Wasserstall unterwegs. Dabei wurde der Mann offenbar von der Sonne gerbledet und übersah dabei einen Begrenzungspoller. Beim Zusammenstoß mit dem Poller kam der Mann zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Michelfeld: Auf geparktes Auto aufgefahren

Kurz nach 16:30 Uhr am Donnerstag war eine 20 Jahre alte Mini-Fahrerin auf der Straße In der Kerz unterwegs. Aufgrund ungeklärter Ursache kam sie dabei zu weit nach rechts und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Ford. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt etwa 9.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Ein am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 10:50 auf dem Parkplatz eines Pflanzenmarktes in der Raiffeisenstraße geparkter PKW der Marke VW, Modell Polo wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro an dem Polo.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Untermünkheim: Senior zieht Waffe in Bank

Am Donnerstagmittag hatte ein 79 Jahre alter Mann einen Termin in einer Bank in der Hohenloher Straße. Auf die Bitte sich auszuweisen, zog der Senior aus nicht nachvollziehbaren Gründen statt eines Ausweises eine Pistole. Die Bankangestellten lösten darauf sofort Alarm aus.

Mehrere Polizeistreifen wurden nach Untermünkheim entsandt, wo sie den Mann im Vorraum der Bank antrafen und festnehmen konnten. Dieser hatte nach ersten Erkenntnissen keine Forderungen gegenüber den Bankangestellten geäußert.

In Zusammenarbeit mit der örtlichen Waffenbehörde wurden an der Wohnadresse des Mannes mehrere Kurz- und Langwaffen, sowie Munition sichergestellt, welche dieser berechtigt in Besitz hatte. Die dazugehörige waffenrechtliche Erlaubnis wurde widerrufen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Satteldorf: Auf parkendes Auto aufgefahren

Um einer aus einem Grundstück auf den Dahlienweg ausfahrenden 58 Jahre alten VW Golf-Fahrerin auszuweichen, lenkte am Freitag gegen 6:30 Uhr ein 58-jähriger Hyundai-Fahrer seinen Wagen etwas zu weit nach rechts. Dabei kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Gegen 9:00 Uhr am Freitagmorgen erkannte eine 32 Jahre alte Mini-Fahrerin auf der Fahrt in der Wilhelmstraße, dass die Fahrzeuge vor ihr zum Stehen gekommen waren. Sie fuhr auf einen vorausfahrenden Hyundai einer 71-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Hyundai auf den davor befindlichen Volvo einer 76-Jährigen aufgeschoben. Der Gesamtsachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Satteldorf: E-Bikes von LKW gestohlen

Zwischen Donnerstag, 22:00 Uhr und Freitag, 7:30 Uhr entwendeten Unbekannte von der Ladefläche eines Klein-LKW vier fabrikneue, in Karton eingepackte E-Bikes. Der LKW war auf dem Parkplatz Bronnholzheim entlang der Autobahn A6 zwischen Nürnberg und Mannheim geparkt. Zum Abtransport der Räder wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug verwendet. Der Wert des Diebesgutes geht in den fünfstelligen Bereich.

Die Verkehrsinspektion Kirchberg/ Jagst bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07904 9426-0.

