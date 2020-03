Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung & versuchter Einbruch

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen-Beinstein: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagmittag und Freitagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Straße Hausweinberg abgestellten Pkw der Marke Mitsubishi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf den genauen Unfallzeitpunkt oder den Verursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Hohenacker: Türe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Vandalen warfen zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 6 Uhr einen Gegenstand gegen die Eingangstüre einer Aussegnungshalle in der Raithelhuberstraße und beschädigten diese hierbei. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 82149 beim Polizeiposten Hohenacker zu melden.

Winnenden-Hertmannsweiler: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Freitagvormittag, 10:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Diebe in einen Kindergarten in der Rothenbühlstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Einbrecher allerdings nicht ins Innere des Kindergartens, hinterließen jedoch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Welzheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Rund 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 9.30 Uhr in der Gustav-Mahler-Straße.

Ein 74 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr zunächst an einem geparkten Pkw vorbei. Im weiteren Verlauf blieb er zu weit auf der linken Fahrbahnseite und kollidierte so mit dem Renault Clio einer entgegenkommenden 29-jährigen Autofahrerin. Verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand.

Backnang-Spiegelberg: Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Zeugen meldeten am Donnerstag gegen 19.10 Uhr, dass in der Schulstraße ein geparkter VW Transporter angefahren wurde und der Verursacher sich anschließend entfernt hat. Geistesgegenwärtig notierten sie das Kennzeichen und leiteten es der Polizei weiter.

Eine Streife stellte den gesuchten Ford kurze Zeit später auf der B14 in Fahrtrichtung Winnenden fest. Schnell wurde klar, warum der Mann nach dem Unfall einfach weitergefahren ist: Er war mit über 1,2 Promille deutlich alkoholisiert. Er musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

