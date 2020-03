Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sattelzug macht sich selbstständig, Forellen entwendet, Langfinger erwischt, Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Sattelzug macht sich selbstständig

Am Donnerstagmorgen gegen 7:30 Uhr vergaß der 37-jährie Fahrer eines Daimler-Sattelzuges, seinen Brummi beim Parken in der Haller Straße seinen Brummi gegen Wegrollen zu sichern. Der Sattelzug machte sich selbstständig und rollte los. Dabei stieß er zunächst gegen Ford-B-Max. Anschließend setze das Gespann seinen Weg fort in Richtung einer Tankstelle. Dort kam es an einer Spritzschutzwand zum Stehen. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro summieren.

Rot am See: Wildunfall

Bereits am Mittwoch gegen 5:30 ereignete sich auf der B290 in Fahrtrichtung Rot am See in Wildunfall. Ein 58 Jahre alter Audi-Fahrer erfasste hierbei ein Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Tier verendete an der Unfallstelle. An dem Audi entstand Sachschaden von etwa 1.200 Euro.

Crailsheim: Langfinger geschnappt

Am Donnerstagmorgen kurz vor 7:00 Uhr konnte eine Zeugin einen jungen Mann dabei beobachten, wie er versuchte mehrere Autos zu öffnen. Dabei konnte er offenbar einen geparkten PKW der Marke Audi öffnen. Beim Erkennen der eintreffenden Polizeistreife flüchtete der Mann zunächst. Die Beamten schafften es jedoch den Mann bei seiner Flucht durch mehrere Gärten und Grundstücke einzuholen und festzunehmen. Dabei beleidigte der 23-Jährige die eingesetzten Beamten verbal. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier wurde der Mann wieder auf die Straße entlassen. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Crailsheim: Ohne Führerschein und Versicherung, aber mit 1,6 Promille auf dem Roller unterwegs

Gegen 11:30 Uhr am Donnerstag fiel den Beamten ein Mann auf einem Motorroller auf, der auf der Straße Alter Postweg in Richtung Goethestraße unterwegs war. Der Motorroller hatte kein gültiges Versicherungskennzeichen, weshalb der Mann einer Kontrolle unterzogen wurde. Dabei fiel auf, dass der Mann erheblich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihm droht ein Strafverfahren, da er obendrein keinen Führerschein vorweisen konnte.

Schwäbisch Hall: Forellen entwendet

Aus einem Fischteich in der Nähe der K2602 zwischen Sulzdorf und Buch wurden etwa 200-300 Forellen entwendet. Zudem haben die Fischdiebe Gegenstände, die zur Sicherung des Geländes angebracht waren, beschädigt bzw. entwendet. Bereits am Freitag, den 13.03.2020 wurden zwei Personen dabei aufgeschreckt, als sie in dem Fischteich verbotenerweise angelten. Die beiden Personen konnten allerdings flüchten. Insgesamt entstand durch das Werk der Täter ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 mit Hinweisen zu melden.

