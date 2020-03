POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Seniorin von Pkw erfasst und weitere Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: 82 Jahre alte Fußgängerin auf Gehweg von Pkw erfasst

Schwere Verletzungen hat am Donnerstagvormittag eine 82 Jahre alte Frau erlitten, als sie auf dem Gehweg von einem Pkw erfasst wurde. Die Seniorin wollte kurz nach 09:00 Uhr in der Eugen-Adolff-Straße an einer Haltestelle in einen Linienbus einsteigen, als eine 25 Jahre alte Pkw-Fahrerin eines Chevrolet nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf dem Gehweg rechts an dem stehenden Bus vorbei fuhr und hierbei die 82-Jährige erfasste. Anschließend fuhr der Chevrolet gegen einen geparkten Ford und einen geparkten Opel, ehe er zum Stehen kam.

Die schwer verletzte Seniorin wurde von einem Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf circa 10.000 Euro beziffert. Bei der Unfallverursacherin, welche erst vor wenigen Tagen die Fahrerlaubnis erworben hatte, stellten die ermittelnden Polizeibeamten fest, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Bei ihr wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Auf die 25-Jährige kommt ein Strafverfahren zu.

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag, gegen 9 Uhr in der Eberhardtstraße.

Eine 44-jährige Dacia-Fahrerin übersah beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur den neben ihr fahrenden Mazda eines 30-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Remshalden: Unfallflucht

Ein geparkter Pkw, Daimler-Benz wurde am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Unter Hauptstraße von einem unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Der Unfallverursacher hatte den Daimler offensichtlich beim Vorbeifahren gestreift und einen Sachschaden von circa 1.000 Euro angerichtet. Anschließend hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

