POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Maskierter Exhibitionist - Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag trat ein unbekannter Exhibitionist am Waldrand nahe dem Autobahnkreuz Walldorf auf. Ein Zeugen, Reisegast in einem Fernverkehrsbus, meldete der Polizei kurz nach 12 Uhr eine männliche Person, die nackt am Waldrand lag und dabei onanierte. Dabei trug der Mann eine Sturmhaube über dem Kopf. Da der Zeuge nicht ortskundig war, konnte er als Tatörtlichkeit lediglich angeben, dass dies an Autobahnparkplatz nahe dem Autobahnkreuz Walldorf war.

- Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Ende 20 bis Anfang 40 Jahre alt - Fülliger Körperbau - Trug eine schwarze Sturmhaube

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Person und zur Tatörtlichkeit geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

