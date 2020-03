Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-: Unfallflucht schnell geklärt - Verursacher unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mannheim-Neckarau (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein zunächst unbekannter Autofahrer am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Neckarau. Ein Zeuge teilte kurz vor drei Uhr mit, dass ein silbernes Auto in einer langgezogenen Rechtskurve am Übergang von der Neckarauer Straße in die Casterfeldstraße ein Geschwindigkeitsschild umgefahren hätte und anschließend einfach weitergefahren sei. Durch eine Polizeistreife wurde das Fahrzeug, ein silberner Peugeot, 300 Meter weiter am Straßenrand aufgefunden. Der Schlüssel steckte im Zündschloss, ein Fahrer war jedoch nicht feststellbar. Im Innenraum lagen persönliche Papiere des Fahrzeughalters. Während der Unfallaufnahme kam ein 23-jähriger Mann zum Fahrzeug, bei dem es sich offensichtlich um den Fahrer des Peugeot handelte. Anhand seiner Kleidung und der aufgefundenen Papiere konnte er als Fahrer ermittelt werden. Im Atem des Mannes konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Dem 23-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

